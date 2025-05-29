БАКУ /Trend/ - 1 июня в парке Центра Гейдара Алиева пройдет Детский фестиваль.

Как сообщает Trend, на фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева, Центром Гейдара Алиева и министерством науки и образования, каждый из детей сможет выбрать развлечения в соответствии со своими интересами и провести досуг.

На фестиваль, который будет проведен в Международный день защиты детей, были приглашены дети героев, ставших шехидами в борьбе за Родину, воспитанники детских домов, дети, нуждающиеся в особом уходе.

Во время мероприятия парк Центра Гейдара Алиева будет разделен на зоны по тематике и видам развлечений. Здесь будут представлены интересные и разнообразные развлечения, познавательные программы.

В рамках фестиваля будут организованы различные концертные программы с участием детей и молодежи, юные таланты продемонстрируют свое мастерство, состоятся интересные выступления танцевальных коллективов и музыкальных ансамблей, пройдут викторины.

В "аграрной зоне" участникам будет предоставлена интерактивная информация о сельском хозяйстве и природе. С познавательной информацией о жизни растений и влиянии растений на окружающую среду дети смогут ознакомиться в "ботанической зоне". Для получения опыта в этой сфере для детей будут проведены мастер-классы: будут предоставлены саженцы, дети смогут посадить растения в горшках. Учитывая интерес детей к животному миру, на фестивале также будет создана "зона зоопарка".

В этом году на фестиваль был приглашен Государственный театр кукол. В пространстве, отведенном для театра, будет показана детская сказка "Гогал".

Еще одно новшество - участие в фестивале Бакинского государственного цирка. Аниматоры и мастера циркового искусства порадуют детей интересными шоу-программами, акробаты, клоуны и фокусники покажут специальные номера.

На фестивале на площадке "Art/Face Art" детей будут обучать различным видам искусства.

Еще одна новинка фестиваля – площадка моды. В этой зоне дети и молодежь совершат путешествие в мир дизайна, флористики и моды, смогут проявить свои творческие способности, познакомятся с различными дизайнерскими идеями, представленными учреждениями профессионального образования.

В "музейной зоне" Национального музея ковра пройдет мастер-класс по ковроткачеству.

Получить знания о космосе и астрономии, а также о звездах и планетах через планетарий можно будет в зонах "Азеркосмос" и "Планетарий".

В рамках фестиваля Автомобильная федерация Азербайджана (AAF) организует для детей зону "Безопасные дороги/ралли". Детям будет предложено принять участие в ралли на маленьких автомобилях.

В этот день в парке Центра будет организована "зона чтения", где пройдет час чтения.

В Международный день защиты детей на фестивале будет работать "зона здоровья детей", чтобы еще раз привлечь внимание к здоровому росту подрастающего поколения. Здесь будут выданы купоны на обследование детей, будет проведена регистрация.

В целях повышения физической активности детей в "эстафетной зоне" будут проводиться различные соревнования и спортивные игры, установлены аттракционы. В "зоне бадминтона" будут организованы интересные соревнования.

Таким образом, парк Центра Гейдара Алиева в течение дня будет предоставлен в полное распоряжение детей как пространство развлечений и творчества.

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