Для азербайджанской делегации организован медиатур в Бухару (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для азербайджанской делегации организован медиатур в Бухару.

Об этом Trend сообщили в Агентстве по развитию медиа Азербайджана.

Было отмечено, что сначала делегация посетила ООО "Бухарский агрокластер". Гостям сообщили, что на предприятиях комплекса применяются современные технологии и функционируют лаборатории контроля качества.

Членам делегации, посетившим одну из главных достопримечательностей Бухары - крепость Арк, была предоставлена информация об истории, архитектурных особенностях крепости. Участники поездки также осмотрели музейные экспонаты, расположенные на территории комплекса.

Затем делегация посетила архитектурный комплекс Калон, в который входят минарет Калон, мечеть Калон и арабское медресе Мири. Особое впечатление производит величественный минарет, построенный в XII веке и считающийся символом Бухары.

В рамках медиатура был также посещен дворец Ситораи Мохи-Хоса, являвшийся загородной резиденцией бухарского эмира. В настоящее время здесь находится музей декоративно-прикладного искусства.

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