При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)

Yelo Bank стал поддерживающим партнером «Azerbaijan Kids Festival» — одного из крупнейших социально ориентированных проектов в области детской моды в Азербайджане. Мероприятие прошло в центре «Nine Senses», где 20 детей в возрасте от 4 до 15 лет приняли участие в модном показе, продемонстрировав свои таланты перед большой аудиторией и высококвалифицированным жюри.

В фестивале также приняли участие дети с нарушениями слуха из Республиканской специальной школы-интерната № 3, которые выступили в национальных орнаментальных костюмах под песню «Sen Mocuzasen». Их участие на сцене еще раз подчеркивает важность социальной интеграции детей и предоставления равных возможностей для всех.

Основной целью проекта является поддержка творческого потенциала детей и знакомство с их талантом широкой аудиторией. Участники и победители, отличившиеся на фестивале, получат возможность представлять Азербайджан на международных проектах.

Yelo Bank продолжит поддерживать инициативы, направленные на инклюзивность в бизнесе и обществе, способствуя созданию равных возможностей для всех.

Ищете кредитные банки? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!