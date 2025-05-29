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При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)

Экономика Материалы 29 мая 2025 14:34 (UTC +04:00)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)

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Yelo Bank стал поддерживающим партнером «Azerbaijan Kids Festival» — одного из крупнейших социально ориентированных проектов в области детской моды в Азербайджане. Мероприятие прошло в центре «Nine Senses», где 20 детей в возрасте от 4 до 15 лет приняли участие в модном показе, продемонстрировав свои таланты перед большой аудиторией и высококвалифицированным жюри.

В фестивале также приняли участие дети с нарушениями слуха из Республиканской специальной школы-интерната № 3, которые выступили в национальных орнаментальных костюмах под песню «Sen Mocuzasen». Их участие на сцене еще раз подчеркивает важность социальной интеграции детей и предоставления равных возможностей для всех.

Основной целью проекта является поддержка творческого потенциала детей и знакомство с их талантом широкой аудиторией. Участники и победители, отличившиеся на фестивале, получат возможность представлять Азербайджан на международных проектах.

Yelo Bank продолжит поддерживать инициативы, направленные на инклюзивность в бизнесе и обществе, способствуя созданию равных возможностей для всех.

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При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся «Azerbaijan Kids Festival» (ФОТО)
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