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Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией - Дональд Трамп

Политика Материалы 28 мая 2025 18:01 (UTC +04:00)
Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией - Дональд Трамп
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в поздравительном письме Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

"Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа", - говорится в письме.

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