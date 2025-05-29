В Азербайджане будут разработаны правила частичного возмещения затрат, понесенных на производство кинематографической продукции - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с производством на территории Азербайджанской Республики кинематографических и других аудиовизуальных произведений".

"Кинематографические и другие аудиовизуальные произведения играют важную роль в демонстрации многовековой и богатой культуры Азербайджана, пропаганде его национально-духовного наследия и историко-культурных традиций. С этой точки зрения для развития азербайджанской кинематографии, в том числе изучения местными кинопроизводителями международного опыта чрезвычайно важно привлекать зарубежных кинопроизводителей к производству на территории Азербайджанской Республики кинематографических и других аудиовизуальных произведений.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления индустрии кинопроизводства, а также поощрения зарубежных кинопроизводителей к выбору Азербайджанской Республики в качестве места для киносъемок постановляю:

Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1. В месячный срок утвердить правила частичного возмещения расходов на производство кинематографических и других аудиовизуальных произведений и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

2. В трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере кинематографии.

3. Решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.