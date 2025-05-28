Президент Майа Санду поздравила Президента Ильхама Алиева с Днем независимости

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Молдова Майа Санду направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

"Передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана. Желаю Вашей стране дальнейшего прогресса, благополучия и процветания.

Я была очень рада видеть Вас на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.

Молдова высоко ценит и дружеские отношения с Азербайджаном, и я еще раз подтверждаю нашу приверженность укреплению двустороннего диалога.

Уверена, что совместными усилиями нам удастся выявить весь потенциал нашего сотрудничества в таких ключевых сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, торговля и инвестиции на благо наших граждан.

Господин Президент, прошу принять мои наилучшие пожелания и высочайшее почтение", - говорится в письме.