Собираемся в отпуск — и наводим порядок: 7 умных гаджетов от Xiaomi

Сезон отпусков в самом разгаре, и многие уже собирают чемоданы в поездки — к морю, на дачу или в гости. Чтобы отдых прошел комфортно, удобно и без лишних хлопот, стоит заранее позаботиться о технических помощниках. Мы собрали подборку из 7 гаджетов Xiaomi, которые могут оказаться особенно полезными летом — как в дороге, так и дома.

Redmi A5 — бюджетный смартфон для путешествий

Лёгкий, надёжный и доступный, Redmi A5 создан для путешествий. Большой 6.71" HD+ экран — для навигации и фильмов, аккумулятор 5000 мАч — для долгих прогулок без зарядки. Тройная камера — чтобы всё красиво запомнилось. Отличный выбор как второй смартфон в дорогу или первый для ребёнка. Прост, удобен и работает долго — то, что нужно летом.

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Xiaomi Pad серии 7 — планшет для развлечений и работы в пути

Планшет Xiaomi серии Pad 7 — решение для тех, кто хочет оставаться на связи, работать или смотреть фильмы даже вдали от дома. Большой экран, высокая производительность и длительное время автономной работы делают его удобным гаджетом как для взрослых, так и для детей.

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Redmi Watch 5 Active — контроль активности и здоровья в отпуске

Фитнес-часы Redmi Watch 5 Active подойдут тем, кто хочет поддерживать форму даже в отпуске. Более 100 спортивных режимов, датчики сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также водонепроницаемость делают их практичным выбором для пляжа, прогулок и тренировок.

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Xiaomi Wi-Fi Range Extender AC1200 — усилитель сигнала для дачи

Для тех, кто проводит лето за городом, важен стабильный интернет. Усилитель Wi-Fi сигнала от Xiaomi расширяет покрытие сети, обеспечивает стабильное подключение и подходит для использования с большим количеством устройств. Настраивается за считанные минуты.

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Xiaomi Handheld Garment Steamer — отпариватель для одежды в дороге

Удобный и компактный ручной отпариватель пригодится в любой поездке. Быстрый нагрев, компактный размер и возможность бережной обработки ткани позволяют быстро привести вещи в порядок после дороги или чемодана.

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Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max — для лёгкой уборки

Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max — мощное и удобное решение для дома. С его помощью легко убрать квартиру до и после отпуска. Беспроводной формат, высокая мощность и длительное время работы — преимущества, которые оценят те, кто ценит чистоту без лишних усилий.

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Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L — готовим без масла и лишнего жара

Аэрогриль объёмом 6.5 литра станет помощником на даче или дома. Он позволяет готовить блюда без масла, что особенно актуально в жаркую погоду. Умное управление, десятки рецептов и быстрое приготовление делают его универсальным кухонным решением.

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Гаджеты от Xiaomi могут существенно упростить организацию отпуска — как в поездках, так и дома. Это устройства, которые работают на комфорт, безопасность и экономию времени, позволяя наслаждаться летом без лишних забот.