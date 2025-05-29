Увеличилось количество рейсов из аэропортов Ирана

В первом месяце текущего иранского года число пассажирских рейсов из аэропортов страны значительно выросло. Основную часть вылетов обеспечили крупнейшие аэропорты, такие как Мехрабад, Мешхед и Киш. В стране действует несколько десятков гражданских аэропортов, часть из которых - международные.

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