Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - 28 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с министром Национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером, находящимся с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в минобороне Азербайджана, на встрече была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться.

"Отмечалось, что стратегический союз между Азербайджаном и Турцией построен на дружеских и братских отношениях.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, подчеркивалась важность дальнейшего расширения деятельности в этих направлениях",- говорится в сообщении ведомства.

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