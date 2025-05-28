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Президент Ильхам Алиев: Наше военное сотрудничество укрепляет мир и стабильность на обширной географии

Политика Материалы 28 мая 2025 14:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наше военное сотрудничество укрепляет мир и стабильность на обширной географии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЛАЧИН /Trend/ - Сотрудничество в сфере обороны является одним из важных направлений нашего партнерства. Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал наших вооруженных сил.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Глава государства отметил, что военное сотрудничество трех стран укрепляет мир и стабильность на обширной географии.

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