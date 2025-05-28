Обнародован объем денежной массы в манатах

На 1 мая текущего года объем денежной массы в Азербайджане увеличился в годовом выражении. Согласно данным Центрального банка, в сравнении с предыдущим месяцем наблюдался рост общего объёма денежной массы, при этом объемы отдельных агрегатов — в частности, M2, M1 и M0 — в месячном разрезе снизились. Несмотря на это, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года большинство показателей продемонстрировали положительную динамику.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться