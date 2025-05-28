Объем проблемных кредитов банков Азербайджана увеличился
В конце апреля в Азербайджане наблюдался рост объема проблемных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем. Основная часть таких кредитов пришлась на бизнес- и потребительские займы. Проблемные кредиты составляют незначительную долю от общего кредитного портфеля банков.
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