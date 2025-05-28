Банки Азербайджана увеличили выдачу бизнес-кредитов
На конец апреля объём бизнес-кредитного портфеля азербайджанских банков незначительно увеличился по сравнению с предыдущим месяцем. Часть кредитов была сформирована за счёт государственных фондов.
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