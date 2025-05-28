Названа сумма ипотечных кредитов, выданных азербайджанскими банками за прошлый месяц

По состоянию на конец апреля текущего года объём ипотечного кредитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, продемонстрировал незначительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Как отмечается, ипотечные кредиты составляют меньшую часть общего кредитного портфеля банков, уступая по объёму бизнес- и потребительским займам.

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