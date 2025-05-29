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Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)

Общество Материалы 29 мая 2025 19:04 (UTC +04:00)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Ниагарский водопад подсвечен цветами Государственного флага Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости страны.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что церемония прошла при совместной организации действующего в Канаде Азербайджанского центра искусств и культуры "Ветен", "Дома Азербайджана" в Канаде и Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США (ACMA). Она привлекла внимание местных жителей и туристов. Тем, кто заинтересовался акцией, была предоставлена подробная информация о Дне независимости Азербайджана.

В мероприятии приняли участие азербайджанская община в Канаде, а также представители дружественных народов. Прозвучали произведения "Азербайджан", "Худаяр теснифи" и другие музыкальные произведения.

Кроме того, состоялся организованный Азербайджанским центром искусств и культуры "Ветен" и "Домом Азербайджана" в Канаде автопробег из Торонто в город Ниагара-Фолс.

Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)
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