Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ниагарский водопад подсвечен цветами Государственного флага Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости страны.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что церемония прошла при совместной организации действующего в Канаде Азербайджанского центра искусств и культуры "Ветен", "Дома Азербайджана" в Канаде и Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США (ACMA). Она привлекла внимание местных жителей и туристов. Тем, кто заинтересовался акцией, была предоставлена подробная информация о Дне независимости Азербайджана.

В мероприятии приняли участие азербайджанская община в Канаде, а также представители дружественных народов. Прозвучали произведения "Азербайджан", "Худаяр теснифи" и другие музыкальные произведения.

Кроме того, состоялся организованный Азербайджанским центром искусств и культуры "Ветен" и "Домом Азербайджана" в Канаде автопробег из Торонто в город Ниагара-Фолс.