Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана приняли участие в заседаниях комиссий ПА СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 мая в формате видеоконференции состоялось заседание постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (ПА СНГ).

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в мероприятии принял участие член делегации Милли Меджлиса в ПА СНГ - заместитель председателя постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту ПА СНГ Полад Бюльбюльоглу.

На заседании под председательством Полада Бюльбюльоглу состоялись обсуждения новых редакций модельных законов «О меценатстве и благотворительной деятельности», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также модельного законопроекта «Об обеспечении государственной охраны объектов культурного наследия в водных бассейнах» и других проектов законов, приняты соответствующие решения.

Затем в формате видеоконференции состоялось заседание постоянной комиссии по правовым вопросам Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (ПА СНГ).

В заседании приняла участие член делегации Милли Меджлиса в ПА СНГ - заместитель председателя постоянной комиссии по правовым вопросам ПА СНГ Амина Агазаде.

На мероприятии состоялся обмен мнениями о ходе работы над законопроектами «О правовом регулировании противодействия семейно-бытовому насилию», «О договорах предоставления имущества в пользование», «О договорах посредничества» и другими модельными законами.

В этот же день в формате видеоконференции состоялось заседание постоянной комиссии по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (ПА СНГ).

В онлайн-заседании принял участие член делегации Милли Меджлиса в ПА СНГ - член постоянной комиссии по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления ПА СНГ Мубариз Гурбанлы.

Были обсуждены модельные законопроекты «О статусе столиц государств, городов республиканского значения и областных центров», «О креативных индустриях» и др., рассмотрены предложения по перспективному плану модельного законотворчества в СНГ на следующий период.

На заседании член делегации Милли Меджлиса в ПА СНГ Мубариз Гурбанлы был избран заместителем председателя постоянной комиссии по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления ПА СНГ.

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