На швейной фабрике LATIFA, планируется ежедневное производство 2000 единиц текстильных изделий (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - «Лачинский агропромышленный парк», открытие которого состоялось 26 августа 2023 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, расширяет деятельность. На территории парка, расположенного в селе Зерти, начали функционировать еще 2 предприятия.

Как сообщает в четверг местный корреспондент Trend, еще одно предприятие, начавшее работу в промпарке - Лачинская швейная фабрика LATIFA.

Руководитель проекта фабрики Асия Лахыджова отметила, что на предприятии на начальном этапе обеспечены рабочими местами 30 человек.

"На фабрике ежедневно будет производиться две тысячи единиц текстильной продукции. Женщины, работающие на фабрике, являются жительницами Лачина. Для них организованы тренинги и созданы условия для получения опыта. В настоящее время на фабрике изготавливаются различные виды продукции, включая домашний текстиль, спортивные костюмы, эксклюзивную одежду и другие текстильные изделия", - добавила она.

Отметим, что широкомасштабные проекты по возрождению Карабаха и Восточного Зангезура, долгие годы находившихся под армянской оккупацией, продолжают претворяться в жизнь параллельно с реализацией экономического потенциала региона. Ввод в действие новых производственных и обслуживающих предприятий создает широкие условия для устойчивого расселения населения и обеспечения его занятости. Создание производственных предприятий в Лачинском промышленном парке имеет большое значение и с точки зрения применения инновационных технологий и производства экспортоориентированной продукции. Все эти шаги превращают Карабах и Восточный Зангезур в один из важных компонентов экономического развития республики, ускоряют интеграцию региона в экономику страны в целом.