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Президент Узбекистана примет участие в саммите на высшем уровне «Центральная Азия – Италия»

Узбекистан Материалы 30 мая 2025 08:53 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана примет участие в саммите на высшем уровне «Центральная Азия – Италия»
Фото: Офис президента Узбекистана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева примет участие в саммите на высшем уровне в формате «Центральная Азия – Италия», который пройдет 30 мая в городе Астане, передает Trend.

Предусматривается участие лидеров стран региона и премьер-министра Италии.

В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, прежде всего в сферах «зеленой» экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.

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