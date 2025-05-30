Президент Узбекистана примет участие в саммите на высшем уровне «Центральная Азия – Италия»

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева примет участие в саммите на высшем уровне в формате «Центральная Азия – Италия», который пройдет 30 мая в городе Астане, передает Trend.

Предусматривается участие лидеров стран региона и премьер-министра Италии.

В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, прежде всего в сферах «зеленой» экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.