Назван объем размещенных в банках вкладов из Карабахского экономического района
По состоянию на 1 мая текущего года объем привлеченных по регионам Азербайджана вкладов превысил 14 млрд манатов.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB