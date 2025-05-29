Экспортные доходы AzerGold значительно выросли
Фото: АзерГолд / Facebook
Экспортные доходы AzerGold за первые месяцы года значительно превысили показатели прошлого года. Компания вошла в число ведущих государственных экспортеров ненефтяного сектора наряду с ГНКАР, SOCAR Polymer, ООО Азералюминий и другими.
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