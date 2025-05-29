Иран увеличит производство бензина
В Иране планируют увеличить производство бензина за счет запуска двух новых нефтеперерабатывающих заводов. Это также позволит нарастить выпуск дизельного топлива, нафты и сжиженного газа.
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