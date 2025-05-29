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В Баку проходит международная конференция на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира"

Общество Материалы 29 мая 2025 11:02 (UTC +04:00)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международная конференция на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

Как сообщает в четверг Trend, конференция проводится при организационной поддержке Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов при содействии Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана.

В мероприятии принимают участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и руководители учреждений социального обеспечения ряда стран.

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