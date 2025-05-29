Экспортные доходы SOCAR Polymer незначительно выросли
SOCAR Polymer продолжает наращивать экспортные показатели. По данным майского выпуска "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, компания занимает одно из ведущих мест среди государственных структур, активно участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора.
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