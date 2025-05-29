Премьер-министр Хорватии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Для меня честь от имени Правительства Республики Хорватия и от себя лично передать Вам и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Республика Хорватия придает большое значение искренним отношениям и плодотворному сотрудничеству с Азербайджанской Республикой. Наша приверженность диалогу, взаимному уважению и партнерству способствовала укреплению двусторонних отношений в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной.
Уверен, что дружба и сотрудничество между Хорватией и Азербайджаном будут углубляться на основе общих достижений, принесут прогресс и процветание нашим народам.
Ваше превосходительство, в этот знаменательный день еще раз искренне поздравляю Вас, желаю Азербайджанской Республике и ее гражданам постоянного благополучия, процветания и прогресса.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".