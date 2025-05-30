В KASE рассказали о сотрудничестве с Бакинской фондовой биржей по запуску совместных финансовых инструментов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Бакинская фондовая биржа (BSE) продолжают активное взаимодействие, направленное на обмен опытом и развитие новых совместных проектов.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал Ермек Мажекенов, заместитель председателя правления KASE, в кулуарах мероприятия KASE Day in Baku.

"На уровне бирж у нас действует подписанное в рамках меморандумов сотрудничество с Бакинской фондовой биржей (BSE), в ходе которого мы регулярно обмениваемся опытом. Практически это выражается в рабочих встречах в части взаимодействия по предоставлению биржевых данных, рассмотрению возможностей спонсируемых и кросс-листингов, а также в совместных образовательных мероприятиях, таких как KASE Day in Baku", — пояснил Ермек Мажекенов.

Он отметил, что стороны внимательно изучают вопрос разработки взаимодополняющих финансовых инструментов, таких как дуальный листинг отдельных корпоративных облигаций, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно.

По словам Е.Мажекенова, перспективными направлениями сотрудничества являются четыре ключевых области: маркет-дата и ИТ-инфраструктура с акцентом на стандартизацию протоколов передачи данных и совместимость программного обеспечения торговых систем; кросс-листинг и спонсируемый листинг, благодаря которым инструменты казахстанских и азербайджанских эмитентов смогут обращаться на обеих площадках, что расширит аудиторию инвесторов; ESG- и исламские инструменты — обе страны активно развивают "зелёные" выпуски и сукук, и здесь возможна унификация раскрытия информации.

"Теоретически это создаёт базу для постепенного взаимного допуска ценных бумаг. Однако мы движемся поступательно, оценивая регуляторные особенности каждой юрисдикции, поэтому речь идёт о потенциале, а не о принятом решении", — подчеркнул Е.Мажекенов.