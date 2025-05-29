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Обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений (ФОТО)

Политика Материалы 29 мая 2025 21:20 (UTC +04:00)
Обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Фото: МИД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провёл встречу с членом Комитета по международным отношениям Сената США, сенатором Стивом Дейнсом.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений, значение межпарламентских связей, вопросы региональной безопасности, а также ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал сенатора о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также о существующих препятствиях на этом пути.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений (ФОТО)
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