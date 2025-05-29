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Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)

Экономика Материалы 29 мая 2025 14:33 (UTC +04:00)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЛАЧИН /Trend/ - Центр цифрового управления Лачинской электросетью предусматривает обеспечение бесперебойного и устойчивого электроснабжения потребителей в городе – новых жилых комплексов, строящейся промышленной и социальной инфраструктуры, сельскохозяйственных и туристических объектов.

Как передает Trend, Центр цифрового управления является инновационным решением для систем контроля, защиты и управления, собирающих и обрабатывающих все данные о состоянии электросети, а также организующих управление оборудованием в цифровом формате.

Главный инженер Мубариз Зарбалиев сообщил, что здесь установлены два силовых трансформатора мощностью 1600 кВА каждый, а также закрытые распределительные устройства мощностью 35 кВ и 0,4 кВ, оснащенные современным оборудованием.

Для электроснабжения Центра от подстанции «Лачин» проложена двухконтурная линия электропередачи протяженностью 4,8 км. Установленное здесь современное оборудование обеспечивает высокую точность и единство всех технологических измерений, что, в свою очередь, поддерживает надежную эксплуатацию сети, а также создает условия для снижения потерь и общих эксплуатационных расходов при передаче электроэнергии.

Процесс интеграции в сеть энергии, получаемой из возобновляемых источников, управляется в Центре цифрового управления в автоматическом режиме, поэтому перебои в электроснабжении полностью устраняются.

Посредством Центра цифрового управления, полностью обеспечивающего построение деятельности подстанции в мультифункциональном режиме в зависимости от количества полученной и переданной электроэнергии, а также взаимную координацию устройств и оборудования, осуществляется автоматическая адаптация операций к требованиям распределительной сети. Наряду с этим, реализуются возможности принятия решений системами информационной и технической безопасности, интеграция в сеть источников "зеленой" энергии. Расположенная в Центре подстанция является подстанцией закрытого типа. Управление ею осуществляется дистанционно, поэтому постоянного рабочего персонала не требуется.

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Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)
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