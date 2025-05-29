Центр цифрового управления Лачинской электросетью обеспечит бесперебойное энергонабжение (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Центр цифрового управления Лачинской электросетью предусматривает обеспечение бесперебойного и устойчивого электроснабжения потребителей в городе – новых жилых комплексов, строящейся промышленной и социальной инфраструктуры, сельскохозяйственных и туристических объектов.

Как передает Trend, Центр цифрового управления является инновационным решением для систем контроля, защиты и управления, собирающих и обрабатывающих все данные о состоянии электросети, а также организующих управление оборудованием в цифровом формате.

Главный инженер Мубариз Зарбалиев сообщил, что здесь установлены два силовых трансформатора мощностью 1600 кВА каждый, а также закрытые распределительные устройства мощностью 35 кВ и 0,4 кВ, оснащенные современным оборудованием.

Для электроснабжения Центра от подстанции «Лачин» проложена двухконтурная линия электропередачи протяженностью 4,8 км. Установленное здесь современное оборудование обеспечивает высокую точность и единство всех технологических измерений, что, в свою очередь, поддерживает надежную эксплуатацию сети, а также создает условия для снижения потерь и общих эксплуатационных расходов при передаче электроэнергии.

Процесс интеграции в сеть энергии, получаемой из возобновляемых источников, управляется в Центре цифрового управления в автоматическом режиме, поэтому перебои в электроснабжении полностью устраняются.

Посредством Центра цифрового управления, полностью обеспечивающего построение деятельности подстанции в мультифункциональном режиме в зависимости от количества полученной и переданной электроэнергии, а также взаимную координацию устройств и оборудования, осуществляется автоматическая адаптация операций к требованиям распределительной сети. Наряду с этим, реализуются возможности принятия решений системами информационной и технической безопасности, интеграция в сеть источников "зеленой" энергии. Расположенная в Центре подстанция является подстанцией закрытого типа. Управление ею осуществляется дистанционно, поэтому постоянного рабочего персонала не требуется.

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