МАСО рассчитывает на расширение сотрудничества с Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциации социального обеспечения (МАСО) надеется на расширение сотрудничества с Международной ассоциация пенсионных и социальных фондов (МАПСФ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь МАСО Марсело Аби-Рамиа Каэтано в ходе международной конференции на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

"Надеюсь, что под нашим общим руководством — как МАСО, так и МАПСФ — нам удастся не только сохранить, но и укрепить давнее сотрудничество, сделав его ещё более эффективным. Причём главная цель этого взаимодействия заключается не только в решении наших внутренних задач, но прежде всего — в обеспечении благополучия граждан", — подчеркнул он.

По словам Каэтано, благодаря совместным усилиям возможно обеспечить более качественную систему социального обеспечения для всех.

"Нас объединяет общая цель — развитие системы социального обеспечения, повышение её эффективности и улучшение качества жизни людей. Мы предоставляем нашим членам знания, которые они могут применять и распространять для укрепления социальной защиты во всём мире. У нас единая цель — совместная работа ради более справедливой и устойчивой системы социального обеспечения для всех", — добавил генсек МАСО.