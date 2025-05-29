В Шуше будет реализован очередной проект по строительству жилых домов
Будут осуществлены работы по строительству жилых домов (1 этап - 10 зданий) в жилом массиве D-3 города Шуша.
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