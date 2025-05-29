В июле состоится заседание азербайджано-вьетнамской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Согласовано проведение 3-го заседания азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии и бизнес-форума в июле текущего года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что состоялась встреча в онлайн-формате между сопредседателями межправкомиссии - министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Диеном.

На встрече была отмечена важная роль в развитии отношений совместного заявления и подписанных документов о стратегическом партнерстве, принятых между Азербайджаном и Вьетнамом во время визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в нашу страну. Также было особо отмечено участие генерального секретаря То Лама в официальном приеме, посвященном Дню независимости Азербайджана, в городе Ханой.

Были рассмотрены потенциальные возможности для расширения двусторонних связей по новым направлениям, развития торгово-экономического и энергетического сотрудничества, которое выходит на уровень стратегического партнерства. Было отмечено, что Азербайджан, обладающий богатыми энергоресурсами, является региональным энергетическим центром, а Вьетнам стремительно развивается в области электроэнергии, ориентируясь на "зеленый" переход. Обе страны имеют перспективы сотрудничества в области новых технологий, возобновляемых источников энергии и водорода. Также было заявлено о намерении расширить сотрудничество в области инфраструктуры и логистики, подготовки кадров и обмена опытом.

Была подчеркнута важная роль межправительственной комиссии в укреплении двусторонних отношений новыми сферами сотрудничества, и согласовано проведение 3-го заседания комиссии, а также бизнес-форума в июле текущего года. Состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки повестки дня заседания комиссии, отражающей сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, культуры и других сферах.

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