Компания PwC Азербайджан провела эксклюзивное обучение для руководителей, охватывающее обновления МСФО и отчётности по устойчивому развитию (ФОТО)

Компания PwC Азербайджан в очередной раз подтвердила свою лидирующую позицию на рынке в области отчётности по МСФО и консалтинга в области устойчивого развития, организовав эксклюзивное обучение высокого уровня для специалистов по финансам и отчётности 22-23 мая. Ведущим сессии выступил Партнёр компании PwC Венгрия, специалист по техническим вопросам МСФО и отчётности об устойчивом развитии по Центральной и Восточной Европе и Евразии (ЦВЕ) Габор Балаж. Он является всемирно признанным экспертом с более чем двадцатилетним опытом в области оказания поддержки по сложным техническим вопросам по всей сети компаний PwC.

Это закрытое мероприятие было предназначено для ведущих руководителей финансовой сферы и направлено на углубленное изучение обновлений МСФО 2025 года и формирующихся мировых стандартов устойчивого развития. Под руководством господина Балажа, обладающего глубокими техническими знаниями, участники мероприятия активно участвовали в обсуждениях важных и актуальных изменений, в том числе:

Обновления МСФО и технические инсайты

МСФО 18: Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности;

МСФО 19: Дочерние компании, не имеющие публичной отчётности – Раскрытие информации;

МСФО 8: Сегментная отчётность и связанные решения по повестке дня IFRIC (Комитет по интерпретации международной финансовой отчётности);

Изменения в ключевых стандартах, интерпретации IFRIC и развивающийся рабочий план IASB (Международный совет по стандартам бухгалтерского учёта);

Инсайты по практическому применению раскрытия информации о ликвидности, классификации по справедливой стоимости и дезагрегирования выручки.

Развитие отчётности в области устойчивого развития

На второй день господин Балаж возглавил обсуждения о пересечении финансовой и нефинансовой отчётности, в том числе:

Раскрытие информации о климатических рисках IASB;

МСФО 37 и учёт климатических резервов;

Новейшие данные о CSRD (Директива о корпоративной отчётности в области устойчивого развития), стандартах ISSB (Международный совет по стандартам устойчивого развития), Таксономии ЕС и Директиве Omnibus.

Старший менеджер Департамента аудита компании PwC Азербайджан Севиндж Иманова выразила благодарность всем гостям и поделилась информацией об услугах PwC в области ESG, основанных на местном и глобальном опыте более чем 149 офисов сети компаний.

Надежный партнёр для трансформационных изменений

Компания PwC, имеющая более 30 лет подтверждённого опыта в области внедрения МСФО и оказания услуг аудита только лишь в Азербайджане, признана надёжным лидером на рынке. Мы объединяем глубокое знание местной специфики и возможности нашей глобальной сети, чтобы помочь клиентам не только в соблюдении нормативных требований, но и в раскрытии потенциала за счет высококачественной, перспективной отчётности.

В области устойчивого развития PwC предлагает комплексный набор услуг, основанных на современных инструментах и глобальном сообществе специалистов в области ESG. Наши клиенты получают доступ к передовым практикам и действенным стратегиям независимо от того, идет ли речь о навигации по CSRD, интеграции рамок ISSB или приведении в соответствие с руководящими принципами климатических рисков.

«В компании PwC мы не просто следуем стандартам — мы помогаем их формировать. Благодаря таким эксклюзивным сессиям мы обеспечиваем наших клиентов быстрым и своевременным доступом к ценным знаниям, интерпретации и решениям, ориентированным на результат», — отметил лидер и партнёр Департамента аудита PwC Азербайджан Фахри Мустафаев.

О PwC:

В PwC мы помогаем клиентам укрепить доверие и совершенствоваться, чтобы помочь клиентам использовать сложные рыночные условия и внутренние процессы для получения конкурентных преимуществ. Мы технологически прогрессивная, ориентированная на сотрудников сеть фирм, в которой работают более 370 000 специалистов в 149 странах. Мы помогаем создавать, ускорять и поддерживать динамику через предоставление профессиональных и специализированных услуг в различных сферах, таких как аудит и предоставление гарантий, консультации по налоговым и юридическим вопросам, сопровождение клиентов в процессе заключения сделок и консалтинг. Более 150 специалистов, работающих в PwC Азербайджан, делятся своими идеями, ценностями, опытом и решениями для разработки новых перспектив и практических рекомендаций для наших клиентов.