В этом году Baku Energy Week примет 267 компаний из 39 стран - представитель Iteca Caspian

БАКУ /Trend/ - В этом году Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) примет 267 компаний из 39 стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила проектный менеджер компании Iteca Caspian Наиля Алиева на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе.

"Среди стран-участниц наряду с Азербайджаном представлены Германия, Соединённые Штаты Америки, Австрия, Беларусь, Бельгия, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания и Северная Ирландия, Болгария, Чехия, Китай, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Израиль, Швейцария, Италия, Казахстан, Гвинея-Бисау, Люксембург, Венгрия, Египет, Монако, Нидерланды, Норвегия, Узбекистан, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция, Украина и Япония. Федеративная Республика Германия представлена с национальным павильоном.

В рамках выставки будут также представлены стенды известных издательств, журналов, газет, информационных агентств и онлайн-медиа, специализирующихся в сфере нефти и газа.

В этом году 35 процентов участников выставки составляют новые компании. Международный интерес к нефтегазовому и энергетическому сектору Азербайджана продолжает расти: около 70 процентов участников - иностранные компании, 30 процентов - местные предприятия. Это подчёркивает как высокий уровень международного сотрудничества, так и активное участие местного бизнеса. Постоянные участники выставки - ведущие компании отрасли - занимают 40 процентов выставочной площади. Традиционно многие из них участвуют в выставке в качестве спонсоров, подтверждая свою приверженность развитию энергетического сектора",- сказала Н.Алиева.

По ее словам, ключевые разделы 30-й юбилейной международной выставки «Нефть и газ Каспия» Caspian Oil&Gas охватывают разработку нефтегазовых месторождений, транспортировку и добычу нефти и газа, телекоммуникации и информационные технологии, переработку нефти и газа, строительно-монтажные работы в энергетическом секторе, инновационные технологии и другие направления.

"На выставке также будут представлены новейшие решения в области искусственного интеллекта, декарбонизации, буровых технологий, а также производства и хранения нефтяной и ненефтяной продукции.

На 13-й Каспийской Международной выставке "Энергетика и зеленая энергия" Caspian Power в центре внимания будут новейшие разработки и предложения международных и местных компаний в области развития и использования возобновляемых источников энергии. На выставке будут представлены продукты, услуги и новые проекты в таких секторах, как солнечная и ветровая энергия, геотермальная энергия, тепловая энергетика, машиностроение и энергетическое оборудование, электрический транспорт, энергосберегающие технологии и другие направления",- добавила она.

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