Армянские ВС обстреливали санитарные машины и медработников - потерпевший

БАКУ /Trend/ - Потерпевший Вугар Султанлы, давший показания в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса, заявил, что во время Товузских боев при эвакуации тел наших офицеров - генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других, погибших 14 июля 2020 года, был совершен обстрел со стороны армянских вооруженных сил и были раненые в результате взрыва упавшего неподалеку вражеского снаряда.

Как сообщает Trend, Вугар Султанлы сказал, что эвакуация была сложной.

«Я хотел бы особо подчеркнуть, что артиллерия противника вела огонь по нашим машинам скорой помощи и медицинским работникам в целом. Это запрещено международным гуманитарным правом и считается военным преступлением.

Во время эвакуации не только наших шехидов, но и раненых военнослужащих все дороги находились под постоянным артиллерийским и минометным обстрелом противника.

Две наши машины скорой помощи были выведены из строя. В ходе этого инцидента погиб фельдшер Ильгар Зейналлы. Наш водитель и два медицинских работника получили ранения», - сказал он.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 30 мая.