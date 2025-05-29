Увеличились доходы Азербайджана от экспорта золота
Фото: Искусственный интеллект
В январе-апреле текущего года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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