Иран нацелен на увеличение суточной добычи сырой нефти в западной части реки Карун
В Иране особое внимание уделяется наращиванию добычи нефти на месторождениях, расположенных в западной части реки Карун. По словам заместителя министра нефти и главы Национальной нефтяной компании Хамида Боварда, эти месторождения обладают стратегическим значением для нефтедобычи страны. Ведутся активные работы по ускоренной разработке ресурсов.
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