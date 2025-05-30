Автономная модульная энергетика RSE впервые будет представлена в Баку (ФОТО)

Компания RSE, европейский инженерный производитель автономных модульных когенерационных систем, впервые примет участие в 13-й Каспийской Международной выставке Caspian Power 2025, которая пройдет в рамках 30-й юбилейной недели Baku Energy Week в Баку 2–4 июня 2025 года.
После успешного дебюта на ENERGY EXPO 2025 в Бухаресте, RSE продолжает расширяться на стратегические рынки Восточной Европы и Азии, предлагая решения, сочетающие высокую энергоэффективность, гибкость и автономность.
«Энергия сегодня — это не про киловатты. Это про эффективность и способность быть независимыми, гибкими и готовыми к любым сценариям», — отмечает Андрей Гриненко, основатель RSE.
Что мы представим на выставке?
На стенде RSE будет представлена наша ключевая разработка – высокоэффективные когенерационные модули с немецкими двигателями MWM, которые:
- работают как в сети, так и вне её;
- обеспечивают общую эффективность более 95%;
- совместимы с природным газом, биогазом, попутными нефтяными газами;
- позволяют экономить до 30% на электроэнергии, кроме того, утилизируют дымовые газы, преобразуя их в тепловую энергию, пар или холод;
- имеют модульную архитектуру для быстрого масштабирования, включая двигатели мощностью до 4,5 МВт;
- оснащены интеллектуальной системой управления с функцией предиктивной диагностики.
Эти решения уже используются для энергоснабжения объектов критической инфраструктуры, производств, логистических хабов и муниципалитетов в ряде стран Европы, Азии и Африки, в том числе и в Украине, где развёрнуто более 300 МВт автономной генерации в условиях войны.
Почему именно мы, и почему сейчас?
Азербайджан — энергетическая держава с большим потенциалом. Но сегодня страна активно модернизирует распределительные сети, развивает индустриальные зоны, инвестирует в возобновляемую энергетику, а также ищет гибкие автономные источники питания для новых инфраструктурных проектов.
Технологии RSE закрывают именно эти задачи. Мы — не просто поставщик генераторов, а инженерный партнёр, который:
- разрабатывает комплексные энергетические решения;
- предлагает когенерационные системы, которые могут работать в сочетании с аккумуляторными системами хранения энергии и промышленными тепловыми насосами собственного производства;
- берёт на себя инсталляцию, сервис, мониторинг и сопровождение;
- помогает сократить затраты, повысить устойчивость и соответствовать новым регуляторным стандартам.
Встретиться с командой RSE можно будет на выставке Caspian Power 2025 в Баку, 2–4 июня 2025 года. Мы будем рады познакомиться с партнёрами, заказчиками и инженерами, которые строят энергетику нового поколения — локальную, эффективную, устойчивую.