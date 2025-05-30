Автономная модульная энергетика RSE впервые будет представлена в Баку (ФОТО)

Компания RSE, европейский инженерный производитель автономных модульных когенерационных систем, впервые примет участие в 13-й Каспийской Международной выставке Caspian Power 2025, которая пройдет в рамках 30-й юбилейной недели Baku Energy Week в Баку 2–4 июня 2025 года.

После успешного дебюта на ENERGY EXPO 2025 в Бухаресте, RSE продолжает расширяться на стратегические рынки Восточной Европы и Азии, предлагая решения, сочетающие высокую энергоэффективность, гибкость и автономность.

«Энергия сегодня — это не про киловатты. Это про эффективность и способность быть независимыми, гибкими и готовыми к любым сценариям», — отмечает Андрей Гриненко, основатель RSE.

Что мы представим на выставке?

На стенде RSE будет представлена наша ключевая разработка – высокоэффективные когенерационные модули с немецкими двигателями MWM, которые:

работают как в сети, так и вне её;

обеспечивают общую эффективность более 95%;

совместимы с природным газом, биогазом, попутными нефтяными газами;

позволяют экономить до 30% на электроэнергии, кроме того, утилизируют дымовые газы, преобразуя их в тепловую энергию, пар или холод;

имеют модульную архитектуру для быстрого масштабирования, включая двигатели мощностью до 4,5 МВт;

оснащены интеллектуальной системой управления с функцией предиктивной диагностики.

Эти решения уже используются для энергоснабжения объектов критической инфраструктуры, производств, логистических хабов и муниципалитетов в ряде стран Европы, Азии и Африки, в том числе и в Украине, где развёрнуто более 300 МВт автономной генерации в условиях войны.

Почему именно мы, и почему сейчас?

Азербайджан — энергетическая держава с большим потенциалом. Но сегодня страна активно модернизирует распределительные сети, развивает индустриальные зоны, инвестирует в возобновляемую энергетику, а также ищет гибкие автономные источники питания для новых инфраструктурных проектов.

Технологии RSE закрывают именно эти задачи. Мы — не просто поставщик генераторов, а инженерный партнёр, который:

разрабатывает комплексные энергетические решения;

предлагает когенерационные системы, которые могут работать в сочетании с аккумуляторными системами хранения энергии и промышленными тепловыми насосами собственного производства;

берёт на себя инсталляцию, сервис, мониторинг и сопровождение;

помогает сократить затраты, повысить устойчивость и соответствовать новым регуляторным стандартам.

Встретиться с командой RSE можно будет на выставке Caspian Power 2025 в Баку, 2–4 июня 2025 года. Мы будем рады познакомиться с партнёрами, заказчиками и инженерами, которые строят энергетику нового поколения — локальную, эффективную, устойчивую.