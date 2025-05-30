БАКУ /Trend/ - Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку дня заседания включены 10 нижеприведенных вопросов.

1. Информация о деятельности органа исполнительной власти в 2024 году, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

2. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса Азербайджанской Республики решать вопрос доверия Кабинету Министров Азербайджанской Республики» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований граждан, имеющих общегражданские паспорта»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О частной медицинской деятельности» и «О лекарственных средствах» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О паспортах» и «О государственной службе» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнительном производстве» и «О прохождении службы в органах юстиции» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов», «Об основах финансов муниципалитетов», «Об управлении муниципальными землями», «О местных (муниципальных) налогах и платежах» и «Об утверждении Положения об органе налоговой службы муниципалитетов» (первое чтение).

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