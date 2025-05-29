Обнародованы экспортные доходы "Азерэнержи" за четыре месяца

Фото: Азерэнержи

Экспортные доходы "Азерэнержи" в январе-апреле значительно снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно "Обзору экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, компания находится в числе ведущих государственных предприятий, участвующих в ненефтяных экспортных операциях.

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