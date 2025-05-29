Трамп заявил о готовности провести встречу с Путиным и Зеленским

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести трехстороннюю встречу с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Володимиром Зеленским, если в этом возникнет необходимость.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление американского лидера в беседе с журналистами в Белом доме.

«Если это необходимо», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о возможности организации такой встречи.

Он также сообщил, что в настоящее время идет подготовка к двусторонней встрече с Володимиром Путиным: «Посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что всё идёт хорошо, но, опять же, давайте подождём и увидим», — добавил Трамп.