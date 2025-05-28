Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: В результате сотрудничества Азербайджана и Турции изменилась энергетическая карта не только нашего региона, но и более широкой географии

Политика Материалы 28 мая 2025 14:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В результате сотрудничества Азербайджана и Турции изменилась энергетическая карта не только нашего региона, но и более широкой географии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

ЛАЧИН /Trend/ - В результате сотрудничества Азербайджана и Турции изменилась энергетическая карта не только нашего региона, но и более широкой географии.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

«Наши страны сыграли важную роль в обеспечении энергетической безопасности, и сегодня начата реализация масштабных проектов по производству и экспорту возобновляемой энергии. Наряду с этим, стратегическое значение имеют проходящие через Азербайджан и Турцию транспортные пути, соединяющие Азию и Европу», - добавил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости