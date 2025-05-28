В Иране обсудят вопрос защиты каспийских морских тюленей

БАКУ /Trend/ - На встрече в Тегеране по экологии вопрос защиты каспийских тюленей обязательно будет рассмотрен как один из приоритетных.

Об этом заявила вице-президент Ирана и председатель Организации по охране окружающей среды Шина Ансари на заседании Координационной группы "Национальный шаг по защите каспийских тюленей", сообщает Trend.

По ее словам, вопрос гибели каспийских тюленей требует серьезного внимания.

Ансари отметила, что на недавнем заседании с участием официальных лиц из 5 прикаспийских стран в России были изучены существующие проблемы в Каспийском море, включая снижение уровня воды, загрязняющие факторы, экологические проблемы, сокращение популяции морских обитателей.

"Сохранение биоразнообразия экосистемы Каспия требует регионального сотрудничества. Необходимы региональная дипломатия и совместные шаги для защиты экологии Каспия, морских обитателей", - сказала она.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца у иранского побережья Каспия было обнаружено 18 мертвых тюленей.