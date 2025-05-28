Закир Гасанов и командующий Сухопутными войсками Пакистана обсудили повышение интенсивности совместных учений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 мая в Лачине состоялась встреча министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршалом Асимом Муниром.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

"Выразив удовлетворение видеть пакистанского гостя в Азербайджане, министр поздравил его с получением высшего воинского звания «фельдмаршал».

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что расширение военного сотрудничества с дружественным и братским Пакистаном, равно как и сотрудничества в других областях, находится в центре внимания Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, фельдмаршал А.Мунир подчеркнул важность взаимных визитов в развитии военных связей.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе по поводу повышения интенсивности совместных учений с применением современных технологических новшеств, а также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в информации ведомства.

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