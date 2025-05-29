Ведется работа по привлечению новых участников в Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов - председатель

БАКУ /Trend/ - На постоянной основе ведется работа по расширению Международной ассоциация пенсионных и социальных фондов (МАПСФ) и привлечению новых участников.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель МАПСФ Зяка Мирзоев в ходе международной конференции на тему "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

"Организация придаёт особое значение тесному сотрудничеству с другими международными и общественными структурами — такими как Международная ассоциация социального обеспечения, Евразийская экономическая комиссия и Всеобщая конфедерация профсоюзов. В настоящее время ведётся активная совместная работа с этими партнёрами", — сказал он.

Мирзоев отметил, что за 33 года своей деятельности МАПСФ стала крупной платформой для укрепления взаимодействия и обмена опытом между пенсионными и социальными фондами стран СНГ.

"Ассоциация продолжает активно развиваться и расширять свою деятельность с учётом изменяющихся запросов и потребностей общества в сфере социального обеспечения",- заключил он.