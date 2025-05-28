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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость

Политика Материалы 28 мая 2025 14:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЛАЧИН /Trend/ - Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

«Мы еще раз выражаем благодарность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов», - отметил глава государства.

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