Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость

ЛАЧИН /Trend/ - Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

«Мы еще раз выражаем благодарность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов», - отметил глава государства.