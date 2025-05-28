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Фотокадры Лачинского международного аэропорта

Общество Материалы 28 мая 2025 15:14 (UTC +04:00)
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЛАЧИН /Trend/ - Как сообщалось, 28 мая состоялась церемония открытия Лачинского международного аэропорта. В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Лачинский международный аэропорт, расположенный в сложном горном рельефе, является третьим международным аэропортом, построенным на освобожденных от оккупации территориях.

Строительство этого важного инфраструктурного объекта началось в августе 2021 года и велось в соответствии с высочайшими технологическими и инженерными стандартами.

В аэропорту построена взлетно-посадочная полоса длиной 3 тысячи и шириной 60 метров, которая позволяет принимать любые типы воздушных судов. Здание терминала площадью пять тысяч квадратных метров способно обслуживать не менее 200 пассажиров в час. Для комфорта пассажиров в терминале есть VIP-зал, системы регистрации и безопасности, багажные конвейеры, торговые объекты и зоны общественного питания. Башня управления воздушным движением, полностью оснащенная автоматизированными системами, обеспечивает управление полетами в соответствии с международными нормами и стандартами безопасности. Созданная здесь инфраструктура позволяет осуществлять безопасные полеты в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Общая территория аэропорта, расположенного в селе Горчу Лачинского района на высоте 1700 метров над уровнем моря, составляет более 130 гектаров. Этот аэропорт является самым высокогорным аэропортом Азербайджана. Находящийся в 30 километрах от города Лачин, в 70 километрах от города Шуша, в 60 километрах от Кяльбаджара, аэропорт будет играть важную роль в укреплении транспортных связей Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.

Представляем вниманию фотокадры Лачинского международного аэропорта.

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Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
Фотокадры Лачинского международного аэропорта
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