ЛАЧИН /Trend/ - Как сообщалось, 28 мая состоялась церемония открытия Лачинского международного аэропорта. В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Лачинский международный аэропорт, расположенный в сложном горном рельефе, является третьим международным аэропортом, построенным на освобожденных от оккупации территориях.

Строительство этого важного инфраструктурного объекта началось в августе 2021 года и велось в соответствии с высочайшими технологическими и инженерными стандартами.

В аэропорту построена взлетно-посадочная полоса длиной 3 тысячи и шириной 60 метров, которая позволяет принимать любые типы воздушных судов. Здание терминала площадью пять тысяч квадратных метров способно обслуживать не менее 200 пассажиров в час. Для комфорта пассажиров в терминале есть VIP-зал, системы регистрации и безопасности, багажные конвейеры, торговые объекты и зоны общественного питания. Башня управления воздушным движением, полностью оснащенная автоматизированными системами, обеспечивает управление полетами в соответствии с международными нормами и стандартами безопасности. Созданная здесь инфраструктура позволяет осуществлять безопасные полеты в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Общая территория аэропорта, расположенного в селе Горчу Лачинского района на высоте 1700 метров над уровнем моря, составляет более 130 гектаров. Этот аэропорт является самым высокогорным аэропортом Азербайджана. Находящийся в 30 километрах от города Лачин, в 70 километрах от города Шуша, в 60 километрах от Кяльбаджара, аэропорт будет играть важную роль в укреплении транспортных связей Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.

Представляем вниманию фотокадры Лачинского международного аэропорта.

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