Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Лачинского международного аэропорта (ВИДЕО)

ЛАЧИН /Trend/ - 28 мая состоялась церемония открытия Лачинского международного аэропорта.

Как сообщает Trend, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту, символизирующую открытие аэропорта.

Президентам были вручены символические ключи от Лачинского международного аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

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