В Азербайджане сократилось производство чая
В первые месяцы текущего года в Азербайджане наблюдается снижение объемов производства чая. На начало мая в стране зафиксированы определенные запасы готовой чайной продукции.
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