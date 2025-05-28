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Банки Азербайджана увеличили выдачу потребительских кредитов

Экономика Материалы 28 мая 2025 12:43 (UTC +04:00)
По данным на конец апреля, объем потребительских кредитов, выданных банками в Азербайджане, заметно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил значительный процент, отражая растущий спрос населения на потребительские заимствования.
Банки Азербайджана увеличили выдачу потребительских кредитов

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - По данным на конец апреля этого года, объем потребительских кредитов, выданных банками, действующими в Азербайджане, составил 8,748 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 1,421 млрд манатов или на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, на конец апреля прошлого года объем потребительских кредитов, выданных банками, действующими в Азербайджане, составил 7,327 миллиарда манатов.

Отметим, что на конец прошлого месяца кредитный портфель банков составил 28,096 млрд манатов. На долю бизнес-кредитов пришлось 53,2% кредитного портфеля (14,952 млрд манатов), потребительских кредитов - 31,1% (8,747 млрд манатов) и ипотечных кредитов - 15,7% (4,396 млрд манатов).

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