Лачинский аэропорт, наряду со стратегическим значением, будет иметь и экономические преимущества - депутат

БАКУ /Trend/ - Лачинский аэропорт, наряду со стратегическим значением, будет иметь и экономические преимущества.

Об этом говорится в публикации депутата Милли Меджлиса Азербайджана Вугара Байрамова в социальной сети, сообщает Trend.

Он отметил, что длительная оккупация не позволила использовать потенциал региона.

По словам депутата, учитывая стратегическое значение Лачина, очень важно было сформировать в этом районе инфраструктуру, соответствующую международным стандартам. Это один из регионов, который выделяется своими возможностями зимнего, летнего, лечебного, исторического, религиозного туризма.

Подчеркивается, что большой туристский потенциал позволяет в короткие сроки восстановить экономическую активность здесь, что также создаст условия для экономически эффективной работы стратегически важного Лачинского аэропорта.

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