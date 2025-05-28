Открытие аэропорта в Лачине - важный шаг к укреплению региональных связей - пакистанский министр

ЛАЧИН /Trend/ - Международный аэропорт в Лачине является важной вехой в укреплении региональных связей и развитии сотрудничества на Южном Кавказе.

Об этом в интервью Trend заявил министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

По его словам, новый инфраструктурный объект будет способствовать как развитию туризма, так и укреплению транспортной связанности региона. "Это важный шаг не только для привлечения туристов в регион Лачина, но и для развития региональной связанности на Кавказе. В целом, с точки зрения сотрудничества, это очень положительное начинание", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Пакистан традиционно поддерживает Азербайджан, и выразил уверенность в дальнейшем росте туристического потока между двумя странами.

"Многие туристы из Пакистана уже посещают Азербайджан. В свою очередь, Пакистан также принял 80 тысяч азербайджанских туристов. С появлением аэропорта в таком живописном районе, как Лачин, число туристов из Пакистана будет только расти", - добавил он. «С точки зрения транспортной инфраструктуры - это действительно знаковое событие".

Аттаулла Тарар также отметил важность тесных отношений между двумя странами: "Мы гордимся дружбой между народами Азербайджана и Пакистана, а также теплыми и доверительными отношениями между нашими лидерами".

Он напомнил, что трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией был запущен в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. "Этот диалог не только укрепит отношения между тремя странами, но и станет стратегическим инструментом, способствующим расширению сотрудничества", - сказал министр.

"Мы - миролюбивый народ и выступаем за стабильность и безопасность в регионе. Убежден, что трехсторонний формат внесет весомый вклад в укрепление мира, стабильности и экономического взаимодействия", - сказал он в заключение.